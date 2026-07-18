Conmoción tras muerte de ex periodista de TVN: «Un gran compañero, un luchador»

Una trsite noticia acaba de sacudir al mundo de la TV. Durante este viernes se confirmó el fallecimiento de Claudio Bahamondes del Canto, experiodista de TVN que formó parte del departamento de prensa de la estación durante varios años.

La noticia generó diversas muestras de cariño de quienes compartieron con él en el canal.

Conmoción tras muerte de ex periodista de TVN

Uno de los primeros en dar a conocer la noticia fue el periodista Claudio Mardones, quien despidió a su excompañero a través de redes sociales.

Primero, publicó una fotografía de ambos, junto a la que escribió: “Adiós Claudio querido. Grupo TVN siempre”.

Más tarde, y tras ser consultado por sus seguidores, explicó que el exreportero enfrentaba desde hace un tiempo un diagnóstico de cáncer.

Además, compartió en sus historias de Instagram la información del velatorio y los detalles de la despedida que se realizará durante este fin de semana.

Quien también reaccionó a la noticia fue la periodista Carolina Cárcamo, quien recordó con cariño el tiempo que trabajaron juntos en TVN.

“Un gran compañero, un luchador. Gracias por las risas, los puchos y las canciones sin fin”, expresó.

Según consignó Página 7, Claudio Bahamondes integró el departamento de prensa de TVN durante la época en que Freddy Stock conducía el programa Medianoche, formando parte del equipo periodístico del canal.

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