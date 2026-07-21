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¿Cuándo deja de llover? Michelle Adam explica el fin del pulso actual y lo que viene el jueves

Tras el intenso temporal que azotó la zona central, la meteoróloga Michelle Adam advierte sobre la llegada de un nuevo sistema frontal este jueves. Revisa acá el pronóstico.

21 Jul, 2026. 16:26 hrs

 

 

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