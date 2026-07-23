Bar Victoria celebra 19 años con un gran show en el Teatro Cariola: revisa artistas y entradas

Bar Victoria, uno de los espacios más reconocidos de la bohemia santiaguina, celebrará su aniversario número 19 con una gran fiesta que promete reunir distintos estilos musicales y hacer bailar al público durante toda la jornada.

El evento se realizará el sábado 1 de agosto de 2026, desde las 14:00 horas, en el Teatro Cariola, ubicado en San Diego 246, Santiago. La celebración contará con más de diez artistas y agrupaciones, además de presentaciones de cueca y cumbia.

Entre los nombres destacados figura Joselo Osses, reconocido por su trabajo junto a Bloque Depresivo, quien aportará el sello bohemio que lo ha convertido en una de las voces más valoradas de la música popular chilena.

La programación también incluirá la música tropical de Adrián y sus Dados Negros, el histórico rap de La Pozze Latina, el repertorio de Claudio Narea, que repasará clásicos ligados al legado de Los Prisioneros, además de la propuesta urbana de El Bloque 8.

La celebración continuará con el sonido tropical de La Sonora Palacios, el folclore de Los Tricolores y las melodías de Mito y Fusión Rapa Nui, conformando una jornada que buscará reunir distintos géneros y generaciones sobre un mismo escenario.

¿Cuándo y dónde será el aniversario de Bar Victoria?

La celebración por los 19 años de Bar Victoria se llevará a cabo el sábado 1 de agosto de 2026, desde las 14:00 horas, en el Teatro Cariola, ubicado en San Diego 246, Santiago.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Passline.

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