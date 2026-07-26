«Es por lo que trabajé durante tantos años… me costó mucho»: Naya Fácil detalló cómo logró comprar su multimillonario Penthouse

Naya Fácil reveló nuevos detalles sobre la millonaria compra que concretó recientemente y que la convirtió en dueña de un exclusivo penthouse en el barrio El Golf, en Las Condes.

La influencer fue invitada a Primer Plano, donde recorrió el inmueble y explicó cómo logró concretar una adquisición que, según reconoció, representó un importante desafío económico.

Naya Fácil detalló cómo logró comprar su multimillonario Penthouse

Durante su visita al programa, Naya Fácil también habló sobre el significado personal que tiene para ella haber conseguido este inmueble, cuyo valor supera los $1.700 millones: “No me lo creo, no creo donde estoy sentada, no me creo que tenga un Penthouse. Es la inversión más grande del año y probablemente en mucho tiempo”, expresó.

“Es por lo que trabajé durante tantos años haciendo rifas, cambiándome de casa”, comentó.

Pero la compra no es el único gasto. De acuerdo con la información de Primer Plano, los gastos comunes del penthouse se encuentran muy por encima de los montos habituales, alcanzando entre $1,2 millones y $1,3 millones dependiendo de distintos factores.

El costo puede variar según el consumo, la época del año y las condiciones del lugar. Durante el invierno, incluso, el monto podría aumentar cerca de $1 millón, generando un gasto mensual mucho mayor.

Uno de los datos que más llamó la atención fue la forma en que realizó la operación. A diferencia de lo que varios podían pensar, Naya Fácil no recurrió a un crédito bancario: “Este penthouse se pagó al contado, la verdad me costó mucho. No soy perfil de los bancos, incluso en algunas tarjetas, solo tengo tarjeta crédito en un banco”, explicó.

“He luchado con ello, no es un orgullo comprar al contado, la mayoría de empresarios surge por créditos”, cerró la creadora de contenido.

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