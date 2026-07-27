La insólita experiencia de Jean Philippe Cretton en fiesta universitaria: «Nunca había visto, y nunca he vuelto a ver una hu… así»

Daniel Fuenzalida, Jean Philippe Cretton y el productor de TVN Joan Higuera siguen compartiendo anécdotas en «Algo va a salir», el podcast que estrenaron recientemente a través del canal de YouTube Enlaksa.

En el segundo episodio del espacio, los tres conversaron sobre distintas experiencias ligadas a la televisión y también a su juventud. Fue ahí cuando Joan Higuera le recordó a Cretton una historia relacionada con las conocidas «fiestas del ombligo».

«Tú ibas a contar una historia de las fiestas del ombligo», le dijo Higuera.

Jean Philippe no dudó en revivir ese episodio y explicó que asistió a una de esas celebraciones pese a que estudiaba en una universidad privada.

«Yo me colé a una… Es que yo estaba en la Andrés Bello, que no hacía fiestas. Las privadas eran más fomes en general. Fuimos a esta cuestión que era en Cartagena, y después hubo otra en El Quisco, no me acuerdo», comenzó relatando.

Jean Philippe Cretton recordó el caos que vivió en la fiesta

El animador aseguró que nunca volvió a presenciar una situación similar. Según contó, el consumo de alcohol era desmedido desde el trayecto hacia el evento.

«Yo nunca había visto, y nunca he vuelto a ver, una weá así, porque era un nivel de consumo de alcohol excesivo. En el bus de ida ya todos hechos mierda y con una sensación de que es el último día de tu vida», recordó.

Con el paso de las horas, la situación se volvió aún más caótica. «En un momento ya todos vomitando, unos weones en el agua flotando, la verdad era un descalabro«, relató.

El momento más complejo llegó cuando comenzaron a salir los buses de regreso. Cretton explicó que cientos de personas intentaban subir al mismo tiempo, lo que provocó escenas que comparó con una película de zombies.

«Empiezo a cachar y le digo a mi polola: ‘Tenemos que irnos de esta weá ahora, sí o sí’. (…) Era igual que las películas de zombies. Un bus y toda la gente alrededor, todos subiéndose por las ventanas, todos cocidos», contó.

Frente a ese escenario, decidió improvisar una estrategia para conseguir un lugar en el bus.

«No se me ocurrió otra weá mejor que empezar a gritar que mi polola estaba embarazada. ‘¡Está embarazada!’, decía yo, para que nos dieran prioridad para entrar. Y funcionó. Desde chiquitito dándole una vuelta. Sobrevivencia. Pero esas fiestas yo creo que ya no las deben hacer», confesó entre risas.

Daniel Fuenzalida cerró la historia explicando que ese tipo de celebraciones dejaron de realizarse. «No, las prohibieron», comentó.

A lo que Jean Philippe remató con una tajante reflexión: «Eran una hue… inhumana».

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