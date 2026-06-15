Último minuto: Fallece recordada actriz que brilló en icónica serie de los 80′

Una triste noticia remece al mundo del espectáculo. Se trata de la muerte de Anne Schedeen, una de las actrices más destacadas de finales de los 80′ y los 90′.

La actriz es recordada hasta el día de hoy, por interpretar el papel de Kate Tanner, la madre de familia, en la destacada serie Alf. El peak de su carrera fue justamente durante la emisión de esta serie, entre 1986 y 1990. Por otro lado, también participó de otras producciones como «Paper Dolls«, «Emergency!» y «Simon & Simon«.

Fallece recordada actriz que brilló en icónica serie de los 80′

Acorde a información de medios internacionales, fue la familia de Kate Schedeen quien informó su fallecimiento, mediante una publicación en Facebook.

Así, emitieron el comunicado público: «Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias»

«Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella. Pero como ella decía: ‘Siempre estoy contigo’. Y tenía razón. Los recuerdos, las obras de arte, las risas contagiosas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los vestuarios y la alegría de vivir que la rodeaban perduran. Brindemos con una margarita en su honor«, agregaron.

Por ahora, se desconoce la fecha de su muerte, y las circunstancias en las que falleció la recordada actriz.

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