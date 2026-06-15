«Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así»

Álvaro Santi suele generar repercusión por sus predicciones sobre política, fenómenos naturales y otros temas de contingencia. Sin embargo, esta vez llamó la atención por una confesión relacionada con su vida personal.

En una reciente entrevista, el psíquico reveló que lleva varios años sin mantener actividad sexual ni tener una relación de pareja.

Pese a que reconoce que su estilo de vida puede resultar poco habitual, aseguró que se siente feliz con su libertad. De todas maneras, Álvaro Santi aclaró que no descarta la posibilidad de cambiar de opinión en el futuro.

La confesión de Álvaro Santi

En el podcast «Te Invito a Tomar Once«, el reconocido tarotista Álvaro Santi lanzó una potente revelación sobre su vida amorosa: «Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Yo creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo. Yo lo sé, me doy cuenta. Igual lo sé».

«Pololeé y lo pasé tan bien y conviví años y todo perfecto. No tengo una motivación para estar con alguien y ya tengo hasta mañas y todo», explicó el médium.

Álvaro Santi incluso aseguró que va más allá, y es que está cómodo con su estilo de vida: «Imagínate ahora yo estando con alguien ‘Oye, ¿vamos a trotar en la mañana?’. Quiero quedarme aquí, no quiero salir (…) ¿Para qué pasar por todo eso? Mejor me las arreglo solo. Yo estoy feliz así«.

Incluso, aseguró que tampoco está interesado en utilizar aplicaciones de citas, porque se siente bien con su situación actual. Eso sí, tampoco le cerró las puertas al amor, y aseguró que podría cambiar de opinión.

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