«Si le dices a cualquier comediante de hoy ‘anda a la calle’ no lo hace»: histórico comediante lanza potente crítica a las nuevas generaciones

Antes de la llegada de las redes sociales y los nuevos espacios que existen para la comedia, los artistas dedicados a hacer reír realizaban sus sketch en la calle.

Este es el caso, por ejemplo, de los Atletas de la Risa o Dinamita Show, quienes, comenzaron haciendo su rutinas e improvisaciones en lugares públicos. Incluso, hasta el día de hoy circulan videos de ellos en las calles del Paseo Ahumada.

Ahora bien, en el reciente episodio del programa digital El Overol, que conduce Mauricio Medina, ‘El Indio‘, estuvo como invitado una recordada figura de Millenium Show, Peñe Teñe.

Tras hacer un repaso por sus 40 años de carrera, el comediante enfatizó en que: «La esencia está en la calle. Yo pienso que para cualquier artista el escenario más importante es la calle«.

Las diferencias según Peñe Teñe

Además, agregó «Si tu le preguntas a cualquier comediante que está hoy en día: ‘anda a calle’ no lo hace, como nosotros. Juntar a la gente, que te esté escuchando atentamente, pasar la manga, pedir billete. Hacer reír a la gente es muy difícil, ¿sí o no?».

A lo que Mauricio Medina señaló «Sí, por supuesto, y sobre todo inventar la forma de pedir la plata (…) En realidad no pedíamos plata, nosotros cobrábamos nuestro trabajo, porque hay una diferencia entre limosnear en la calle y cobrar lo que uno hace«, expresó.

Asimismo, agregó el ex integrante de Dinamita Show «Nosotros siempre dejamos claro que lo que hacíamos era un espectáculo y por eso la gente tenía que pagar».

Por otro lado, Peñe Teñe señaló que «La calle para mí son mis inicios, porque yo empecé en peñas folclóricas. Lo que más echo de menos son los tiempos en los cuales uno trabajaba para la familia, la gente te veía de payaso cuando la Plaza de Armas era la Plaza de Armas, no como ahora».

«Tiempos lindos, inolvidables. Antes tú hacías reír, la gente se quedaba y veía tu show«, concluyó el reconocido ex integrante de Millenium Show.

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