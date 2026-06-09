«Me curé ahí. Dejé la cagá, yo no quería ir a ese programa (…) Me retaron, me porté pésimo»: La brutal confesión de Pamela Díaz

El más reciente capítulo de Mari Con Edu, podcast de Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, tuvo como invitada a Pamela Díaz. «La Fiera» repasó su carrera televisiva, y sus últimas polémicas.

Pero uno de los momentos más comentados, tuvo que ver con su experiencia más «ordinaria» en la TV. Todo esto ocurrió en la antesala del Festival de Viña del Mar, pero en 2024.

La brutal confesión de Pamela Díaz

Los conductores le recordaron el programa, «Noche Cero: Especial«, de Canal 13, que debió cubrir la Gala del Festival de Viña del Mar. Sin embargo, esta se canceló, y se decidió hacerlo una noche de entretención.

Respectoa a ese programa especial, Pamela Díaz comentó de entrada: «No me digas nada, me curé ahí. Dejé la cagá, yo no quería ir a ese programa (…) Me retaron, me porté pésimo«.

«Ese día, el programa fue lo más malo que he visto, muy ordinario, muy ordinario (…) Nosotros fuimos finos», agregó la panelista.

De hecho, Pamela Díaz fue más allá, y reveló que incluso ella se sorprendió de las cosas que vió: «Yo puedo ser lo más ordinaria, pero hay cosas que no puedo«.

«Estaba Daniela Aránguiz y se puso a atracar con Mateucci, pero era un beso con lengua. Un night club era bonito al lado de esta cuestión«, complementó entre risas la comunicadora.

Pero la cosa no quedó ahí, y es que a Pamela Díaz se le pasaron las copas y no quería volver al aire: «Tomé una de más y me dieron ganas de fumar (…) Me decían ‘vuelve al aire’ y yo recién había prendido un cigarro. Porfiada y medio borracha, (dije) ‘no lo voy a apagar’», cerró.

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