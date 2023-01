Turrón preocupa por su salud en aparición en Contigo en la Mañana: «Poquito me queda»

Durante los ’90 y principios de los 2000, sin duda que el humor callejero se puso de moda en nuestro país, con dúos como Dinamita Show o Millenium Show dejando la grande entre público y llegando a espacios tan importantes como el Festival de Viña, donde rompieron todos los récords de sintonía.

Pero con el paso del tiempo, muchos de los grupos desaparecieron de la pantalla y no se sabe mucho de ellos. Es en este contexto que mientras Juan Pablo Queraltó recorría las playas de Cartagena para ‘Contigo en la Mañana’, donde se encontró con Mario Moreno, más conocido como Turrón, quien forma parte de esta camada de humoristas.

Hay que recordar que junto a su compañero Julio Monsalva, más conocido como Peñe Teñe, se llevaron todos los premios con su rutina en la Quinta Vergara el 2001, donde incluso el público los premió con las dos antorchas, además de las gaviotas de plata y oro.

Por lo mismo que el periodista le preguntó a Turrón sobre su presente. «Vengo todos los días a trabajar en la calle. Como ya nadie se acuerda del Turrón y del Peñe Teñe, así que aquí estamos. Somos los únicos artistas que no hemos repetido en Viña y tenemos algo espectacular».

«La gente me quiere mucho. Mañana estaré en Villa el Sueño actuando, acá en Cartagena. Una villa particular. Así que saludos a todos para allá. Un gusto» continuó señalando el humorista. Y agregó: «El Peñe Teñe está trabajando. Nos separamos porque tenemos tres eventos. Tenemos el evento del Festival de la Espiga, en Cuncumén. Tenemos Panguipulli y otro más que está por ahí».

El complejo estado de salud de Turrón

Por otro lado, Turrón señaló en el matinal que «poquito me queda», aprovechando de revelar qué ocurre con su estado de salud. «Un poquito muy delicado. Me operaron. Me dio un infarto al miocardio agudo. Y estoy con el 80% del corazón irreversible. Tengo el 20% bueno, pero hacia arriba. Salí el 3 de enero. Salí con energía, tengo que portarme bien: no tomo ni fumo».

«No puedo tirar el churro, si tiro el churro me muero. Así que bien, tirando para arriba nomás. Aprovechando los últimos tiempos que van quedando» continuó el comediante.

Para cerrar, Turrón se mostró molesto por su falta de participación en televisión. «Yo no lloro ni nada. Ya me invitaron a Pasapalabra po. ¿Adivina que les dije? Pasopalabra, así que no. Yo no sé qué pasa, yo me siento vetado de la televisión. La verdad, yo me siento vetado. Con mi colega no nos llaman de ningún lado».