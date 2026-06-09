«Yo la llevé a internarse (…) Estaba vagando en la calle, robando para tomar»: La cruda anécdota que remeció a la TV

Durante este lunes comenzó el nuevo reality de Mega, «Volverías con tu ex? 2«. Dentro del encierro, una anécdota llegará a remecer a sus participantes. El protagonista fue Álvaro Ballero, quien llegó a reencontrarse con su expareja Ludmila Ksenofontova, tras el mediático quiebre.

Sin embargo, la anécdota más que suya, es de su hermana, Carla Ballero, quien tuvo severos problemas con las drogas y el alcohol hace algunos años.

El delicado momento de Carla Ballero

Todo esto ocurrió en un adelanto del reality, del capítulo que se emitirá próximamente. En él, Álvaro Ballero le contará a sus compañeros las dificultades que tuvo su hermana con las adicciones.

En ese contexto, relató: «Cuando la Carla la internaron, yo la llevé a internarse. Yo la agarré y le dije ‘te pones un pellet o te internas‘…».

«Me dice ‘Qué te creí’s conchetu…«, aseguró, y en ese momento, Luis Mateucci le preguntó qué problema tenía Carla Ballero. Su hermano respondió tajantemente: «alcohol y drogas«.

Siguiendo con su historia, comentó: «Y la agarro we… yo la llevé y la Carla llevaba una botella de Coca-Cola Zero y era puro whisky»

En ese momento, lo interrumpió Daniel Valenzuela: «Espérate, ¿Y cómo cachaste tú que la Carla estaba mal? ¿Ella te llamó? ¿Te contó?».

«We… porque la Carla estaba vagando en la calle, robando para tomar«, respondió Álvaro Ballero.

El testimonio de ella

Hace un par de meses, la propia Carla Ballero relató el oscuro episodio en Vecínos al Límite: «En cuanto a drogas duras como la cocaína, eso fue más allá de los 40, y fue muy doloroso. Una experiencia muy oscura. Fue una oscuridad total, caí en las drogas y en el alcohol de manera brutal».

«Como estuve muy mal, traté de autolesionarme, me traté de suicidar. Estaba dejando en abandono a mis hijos, entonces mi propia familia me los quitó y me internaron«, agregó.

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