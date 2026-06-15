Concurso Gran Noche de La Corazón 2026: ¡Participa por ENTRADAS DOBLES para la fiesta de la número uno de Chile en el Movistar Arena!

Cada vez queda menos para La Gran Noche de La Corazón, en su edición especial de 15 años. El evento está programado para el próximo viernes 26 de junio a las 20:00 horas.

Y si aún no tienes tu entrada, te traemos una sorpresa, y es que estamos sorteando 10 entradas dobles para cancha general, ¡para que no te quedes fuera de la fiesta de la número uno de Chile! En el final de esta nota, podrás participar para quedarte con alguna de las entradas.

¡Participa por ENTRADAS DOBLES para La Gran Noche de La Corazón en el Movistar Arena!

Si quieres ver en vivo a Alanys Lagos, Los Vásquez, Noche de Brujas, Santaferia, DJ Rocka y todo el humor del Pastor Rocha, esta es tu oportunidad para no quedar fuera de la versión especial de 15 años de La Gran Noche de La Corazón en el Movistar Arena.

También, será una noche de sorpresas, como por ejemplo, la presentación de Karina Alkalina, flamante ganadora de «Corazón Callejero», que dará el salto desde las micros hasta el Movistar Arena.

Las puertas del Movistar Arena se abrirán a las 18:00 de la tarde, en lo que será un noche llena de la música y la magia de tu Radio Corazón.

También podrás disfrutar de nuestros capítulos especiales de La Previa de La Gran Noche de La Corazón, así como la previa oficial, en la que Karla Melo y «Negro» Medel acompañarán a nuestro Giancarlo Santangelo en «La Corazón Toca Doble«, el 26 de junio a las 16:00 horas. Ahí, calentaremos motores para celebrar la edición número 15 del gran evento de la número 1.

Eso sí, también cabe recordar que aún quedan las últimas entradas, en el caso de que no quieras jugar con el azar, y las puedes comprar en el sitio web de Punto Ticket.

¿Cómo participar?

¡Participar no puede ser más fácil! solo deberás rellenar el formulario a continuación en esta página con tus datos, con lo que ya estarás participando automáticamente. Hazlo, para que no te quedes fuera de La Gran Noche de La Corazón 2026.

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