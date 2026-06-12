«¿Los viejos no tenemos derecho a pasarlo bien? (…) ¿Qué querís? ¿Que me vaya a sentar al living de mi casa a esperar la muerte?»

La histórica conductora de TV, Eli de Caso, se cansó de las críticas, y aprovechó su espacio hoy en Plan Perfecto, para lanzar un feroz desahogo que nadie en el estudio veía venir.

Eso sí, la comunicadora sacó aplausos luego de defender a la tercera edad. Y es que a sus 72 años, señaló que ha recibido críticas por estar participando del panel de farándula.

Eli de Caso explotó contra las críticas

La situación ocurrió en medio de una dinámica del programa en el inicio del Mundial. En el momento, se encontraban respondiendo a una polémica con Paula Escobar, y Eli de Caso también decidió hacer su desahogo: «¿Por qué le molesta a la gente que yo esté en un programa de televisión y tenga 72 años?».

Según lo que comentó, sería por las críticas que ha recibido por mantenerse activa en el programa de farándula: «¿Qué tiene de malo eso? ¿Cuál es el problema? ¿Los viejos no tenemos derecho a pasarlo bien, a estar contentos, a trabajar, a ganarnos una platita y lleno de gente joven que me hace bien?»

«¿Por qué no? El hecho de ser viejo por qué es tan problemático para nosotros los chilenos, si los viejos también sentimos, tenemos ganas, queremos pasarlo bien, queremos disfrutar y estamos vivos», agregó la panelista.

Por último, Eli de Caso remató con una potente frase: «¿Qué querís? ¿Que me vaya a sentar al living de mi casa a esperar la muerte? ¡¿Qué te pasa?!«.

Con eso, despidieron la sección, y la panelista sacó aplausos de sus compañeros, que se vieron sorprendidos con la situación.

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