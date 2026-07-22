Rostros de TV se dejaron llevar por el momento y terminaron besándose en vivo: la reacción de María José Quintanilla lo dijo todo

Aunque durante semanas circularon rumores sobre su romance, Luciana Echeverría y Mauricio Jürgensen ya no esconden su relación. La pareja ha compartido públicamente su historia de amor y este lunes volvió a demostrarlo con un romántico momento en televisión.

Todo ocurrió en una nueva edición de Dale Play, programa de entretención de Mega conducido por María José Quintanilla. Ambos participaron como invitados y protagonizaron una escena que rápidamente llamó la atención de los asistentes.

Mientras lideraba al equipo rojo, Mauricio Jürgensen eligió a Luciana Echeverría para participar en el clásico desafío Tírame la pista, donde los concursantes deben adivinar un artista sin mencionar canciones ni fragmentos de sus letras.

Antes de comenzar el juego, el periodista aprovechó la instancia para dedicarle unas palabras a su pareja.

“No podemos pensar en mejor nombre, básicamente porque no he dejado de pensar en este nombre en el último tiempo”, comentó entre risas, dejando en evidencia el buen momento que vive junto a la actriz.

María José Quintanilla reaccionó al romántico momento

La declaración tomó por sorpresa a María José Quintanilla, quien no ocultó su impresión y reaccionó con humor.

“¡Coqueto! Si a ti no te han dicho eso, no te han querido nada”, lanzó la animadora entre risas.

Sin embargo, el momento no terminó ahí. Poco después, la conductora quiso seguir con las bromas y les preguntó: “¿No hay beso de la suerte, nada?”.

La pareja no dudó en responder al desafío. Sin previo aviso, Luciana Echeverría y Mauricio Jürgensen se acercaron y sellaron el momento con un beso en pleno estudio, provocando los aplausos de todos los presentes antes de que el programa continuara con la competencia musical.

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