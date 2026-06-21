Podría haber compensación económica: Estos son todos los detalles de la denuncia contra Fran Maira tras grave accidente

La familia de Mayerson Zapata, el motociclista colombiano que sufrió graves lesiones tras un accidente de tránsito ocurrido en febrero pasado, decidió llevar el caso a la justicia y presentó una querella criminal contra Fran Maira.

Según informó The Clinic, los padres de la víctima, Luis Ubiel Zapata Jaramillo y María Urleida Zapata Osorio, ingresaron la acción judicial ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago en representación de su hijo, debido a las severas secuelas que enfrenta y que actualmente le impiden desenvolverse de manera autónoma.

Los detalles del accidente

La acción legal salió a la luz varios meses después del accidente que protagonizó Fran Maira. Y tomó fuerza tras un reportaje emitido por Canal 13, donde se reveló la decisión de la familia de iniciar un proceso judicial.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la querella, la ex participante de realities conducía una camioneta Mercedes Benz al momento de la colisión. Los querellantes sostienen que la influencer realizó un viraje hacia la izquierda para incorporarse a calle Robles sin contar con la autorización semafórica correspondiente.

Además, aseguran que la maniobra no respetó el derecho preferente de paso del motociclista, situación que, a juicio de la familia, provocó directamente el accidente.

Las secuelas de Mayerson

Tras el impacto, Mayerson Zapata ingresó de urgencia a un centro asistencial, donde permaneció hospitalizado durante un extenso periodo. Actualmente continúa sometido a un complejo proceso de rehabilitación.

Entre las lesiones detalladas en la querella figuran un traumatismo encéfalo craneano grave, hemorragia subaracnoidea traumática, contusiones cerebrales, fracturas de cráneo, daño axonal difuso bilateral y múltiples fracturas en distintas partes del cuerpo.

El escrito también sostiene que las secuelas han afectado gravemente la autonomía y funcionalidad de la víctima. Incluso, señala que el pronóstico médico sigue siendo reservado y que continúa participando en un programa de neurorrehabilitación especializada.

La demanda en sí

La familia solicita que la investigación determine eventuales responsabilidades por un cuasidelito de lesiones graves gravísimas. Para ello, la querella cita diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Tránsito relacionadas con conducción imprudente, respeto de señales luminosas y derecho preferente de paso.

Además, los querellantes pidieron distintas diligencias para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas, solicitaron la entrega de la ficha clínica completa de Mayerson Zapata y un informe especializado de la SIAT de Carabineros.

Por otra parte, la abogada que representa a la víctima indicó en conversación con Canal 13 que tampoco descartan presentar una acción civil para buscar una eventual compensación económica por los daños sufridos a raíz del accidente.

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