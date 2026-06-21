«No sé si está bien habérselo dicho…»: Mariana Derderian se refirió a las críticas tras llamado al Presidente José Antonio Kast

Una de las invitadas al más reciente capítulo de Only Friends fue la actriz Mariana Derderian. En el episodio, aprovechó para recordar la propuesta con la que quiso llamar la atención del Presidente. Esto, a raíz de la muerte de su hijo, en un incendio en su hogar.

En aquel momento, se refirió al duelo tras la muerte de su hijo: «mira lo maldito del sistema, tienes que hacer una gran cantidad de trámites. Quería proponer una campaña de detectores de humo, esto existe por ley en otros países«.

«Presidente, manito en el corazón, y empatizar de verdad, habría mucho menos accidentes. Ojalá subvencione algunos también para la gente más sencilla, pero eso lo dejo ahí».

Mariana Derderian se refirió a las críticas tras llamado al Presidente José Antonio Kast

Ahora, en el programa, recordó aquel momento. De partida, habló sobre los 10 días que legalmente se tienen de duelo tras la muerte de un hijo.

Respecto a su petición, Mariana Derderian señaló: «es una necesidad de empatizar, porque no solamente son los 10 días que tienes cuando muere un hijo«.

«Además, hay un mes de fuero, cuando tienes un hijo tienes 2 años. A mí me parece doloroso y triste que no exista algo que legisle y apoye más esto. Me dieron mucha pena los comentarios que politizan esto«, agregó la actriz.

Por otro lado, la actriz insistió en lo importante de la prevención: «Esto no se me ocurrió decirlo antes, no es mi prioridad. Uno no piensa en detectores de humo, piensa en rejas. No hay que esperar a que sea ley, ahora están a 12 mil pesos».

En ese momento, Raquel Argandoña, una de las conductoras del programa, le preguntó si ha recibido algún llamado desde el gobierno.

Mariana Derderian fue tajante:»No, de nadie. No sé si está bien habérselo dicho al Presidente, quizás era más al Senado o a parlamentarios«, cerró.

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