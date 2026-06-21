«Prefiero creer que no es verdad…»: Actriz nacional sorprendió tras confesar estremecedora predicción de Parived que la descolocó

Un llamativo relato compartió Ingrid Cruz en el más reciente capítulo de Only Friends. La actriz recordó una particular predicción que recibió años atrás de Marco Antonio López, más conocido como Parived, y confesó que sus palabras la marcaron profundamente.

Todo surgió durante una conversación en el programa, luego de que Mauricio Correa, panelista del espacio, asegurara que una predicción del exesposo de Tonka Tomicic resultó clave para detectar a tiempo una leucemia que enfrentó.

Actriz nacional sorprendió tras confesar estremecedora predicción de Parived que la descolocó

A raíz de esa historia, Ingrid Cruz recordó una experiencia personal que vivió con Parived durante el cierre de una Teletón en el Estadio Nacional: «Es como triste, prefiero creer que no es verdad«, comentó inicialmente la actriz.

Según relató, el encuentro ocurrió en medio del evento, pese al intenso ruido que existía en el recinto: «Me dijo: ‘Eres como una mujer muy potente y que atraes mucho a los hombres y no sé qué, pero esto mismo va a ser igual que ha pasado con toda tu generación femenina para atrás. Tú te vas a quedar sola‘», recordó.

«Esto fue en el Estadio Nacional, final Teletón. El ruido que había era así de fuerte«, explicó.

«Me dice: ‘Te vas a quedar sola’. Y yo escuché ‘sola, sola, sola, sola‘», relató, describiendo cómo la frase quedó resonando en su cabeza.

La actriz contó que buscó apoyo inmediatamente en Fernando Godoy, quien se encontraba cerca: «Agarré a Fernando Godoy y le dije: ‘Sácame de aquí’. Le conté lo que me había dicho y me respondió: ‘Ay, Ingrid’. Yo te juro que en mi cabeza seguía escuchando ‘sola, sola, sola’«, confesó.

Tras escuchar la historia, Raquel Argandoña aprovechó de hacerle una pregunta directa sobre su situación sentimental actual. «Estoy sola«, respondió Ingrid Cruz, generando la reacción inmediata del panel.

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