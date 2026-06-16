Han pasado ya 4 meses desde aquel accidente, en el que Fran Maira presuntamente viró cuando no debía hacerlo, y atropelló a un motociclista, identificado como Mayerson Zapata.

El joven quedó grave, y su recuperación ha sido lenta, hasta el día de hoy, enfrenta las secuelas de aquel accidente, manteniéndose en estado crítico.

Ahora, su padre, Luis Zapata, habló con Zona de Estrellas para desahogarse al respecto. También, señaló que su hijo se mantiene crítico, e intentando salir del estado vegetativo.

El desahogo contra Fran Maira

De partida, le preguntaron si es que Fran Maira los ha apoyado, lo que él respondió categóricamente:

«No se han reportado en lo absoluto, no nos han colaborado. No nos han brindado ningún medio económico. A pesar de que en reiteradas ocasiones quisimos acercarnos a ellos, pero en ningún momento lo quisieron hacer. Hasta ahora, no nos han ofrecido ni una digna disculpa, que era lo mínimo que se podía esperar, una disculpa por lo que hizo Francisca Maira a nuestro hijo«.

«Es desalmada, es muy inhumana, es una persona muy vacía como ser humano. Yo no creí que en el mundo había personas tan vacías y aquí me encontré con una. No tengo palabras para describirla«, agregó Luis Zapata.

Respecto al supuesto apoyo de Fran Maira, el padre de Mayerson comentó: «Los primeros días después del accidente, el papá de ella y yo nos juntamos tres veces; él fue a la clínica y yo le di toda la confianza para que ella se acercara. En ningún momento le dije que ella no se podía acercar».

«Yo acepto lo que ella dijo en la primera ocasión: ‘Atropellé a Mayerson, fue un accidente’. Hasta ahí lo acepto porque accidentes tenemos cualquiera. Pero lo que no acepto es el abandono», explicó.

Eso sí, fue claro en reiterar sobre la influencer: «En persona no sé quién es ella y al ritmo que vamos tampoco lo voy a saber. Sé el daño que causó, pero ella tiró la piedra y escondió su mano».

Por último, cerró con el último descargo contra Fran Maira: «No me gustan los escándalos. Quería guardarle a ella la máxima discreción como ser humano, no la quería vetar para nada, y esperando que de pronto ella se conmoviera, se dignara hacia mi familia. Y ya me di cuenta que no pasó, porque se esperaron cuatro meses… Se olvidó».

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