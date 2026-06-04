Tras grave accidente de tránsito: Confirman inesperada noticia de Fran Maira

Una actualización del futuro televisivo de Fran Maira acaba de anunciarse. La influencer, que se ha mantenido alejada de la pantalla tras el accidente que sufrió el pasado 24 de febrero, volverá a aparecer en un programa de televisión.

Desde Chilevisión informaron que la ex participante de Gran Hermano Chile se incorporará a Fiebre de Baile, espacio al que estaba contemplada para llegar antes del incidente que marcó su inicio de año.

En esta nueva etapa, el programa implementará una dinámica de competencias en tríos, formato que ya ha sido utilizado anteriormente. Para ello, sumará a distintas figuras del espectáculo y el entretenimiento, entre ellas Fran Maira.

Incluso, tras el accidente, la influencer ha atravesado un complejo momento personal y ha mantenido un perfil bajo durante los últimos meses. También así, reduciendo considerablemente su actividad en redes sociales.

¿Cuándo debutará Fran Maira en Fiebre de Baile?

Según informó Chilevisión mediante un comunicado, Fran Maira debutará en Fiebre de Baile este domingo 7 de junio.

En esta ocasión, formará equipo junto a la cantante urbana Flor de Rap y el bailarín Benjamín Salinas, conformando uno de los tríos que participarán en la competencia.

Además, el programa contará con otros invitados especiales. Entre ellos estarán Princesa Alba, quien ya estuvo en la primera temporada del programa, y se presentará junto a Valentina Roth y Luciano Copelli; el Sensual Spiderman, que acompañará a Dani Castro y Diego Espinoza; y Yuhui, quien participará junto a Disley Ramos y Cristián Cueto.

Asimismo, llegarán otros invitados como Yamna Lobos, Juan Pedro Verdier, Daniela Castillo, Tiago Correa, Ignacia Michelson y Mario Ortega, entre otros.

Recordemos que Fiebre de Baile se emite por las pantallas de CHV entre domingo y miércoles, en horario prime, después de CHV Noticias Central.

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