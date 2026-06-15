Luto en los medios: Fallece recordado Premio Nacional del Periodismo a sus 88 años

El periodismo chileno está de luto. Este lunes 15 de junio se confirmó la muerte de Abraham Santibáñez, destacado comunicador y ganador del Premio Nacional de Periodismo 2015, quien desarrolló una extensa trayectoria en medios de comunicación, docencia universitaria y defensa de la libertad de expresión.

A lo largo de su carrera, Santibáñez mantuvo un fuerte vínculo con el periodismo interpretativo y ejerció como académico en la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Santiago y la Universidad de Concepción.

Fallece recordado periodista nacional a sus 88 años

También trabajó en medios como la Revista Ercilla, la Revista Hoy y el diario La Nación, donde asumió la dirección entre 1990 y 1994.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, destacó por su defensa de la libertad de expresión. Además, en noviembre de 1978 integró la comisión convocada por la Vicaría de la Solidaridad que verificó el hallazgo de los hornos de Lonquén.

Entre sus múltiples responsabilidades, formó parte del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación de Chile y del Tribunal Nacional de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas hasta 2008. Posteriormente, presidió el Colegio de Periodistas entre 2008 y 2010.

En 2009 ingresó como miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, sumando un nuevo reconocimiento a su trayectoria.

Seis años después recibió el Premio Nacional de Periodismo, distinción que reconoció su «trayectoria profesional, que incluye importantes aportes a la docencia universitaria y a la calidad del periodismo en Chile, además de su inclaudicable defensa de la libertad de expresión, de la responsabilidad profesional y de la ética periodística».

Tras conocerse su fallecimiento, la Universidad de Chile, institución donde ejerció como docente, destacó sus reconocidos aportes al periodismo nacional y su compromiso con la verdad, los derechos humanos y la libertad de expresión.

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