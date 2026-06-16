Entregó fecha y lugar: Tarotista dejó en shock a Pamela Díaz y Salfate tras preocupante predicción de terremoto en Chile

Recientemente, el tarotista Álvaro Berríos, conocido popularmente como el Sultán de México, llamó la atención tras compartir una inquietante predicción relacionada con un eventual sismo en Chile.

El tema surgió durante una conversación en un programa encabezado por Juan Andrés Salfate, donde también participó Pamela Díaz. En ese contexto, Salfate le planteó una pregunta directa: “¿Se viene un sismo considerable en Chile en junio y julio?”.

Tarotista dejó en shock a Pamela Díaz y Salfate tras preocupante predicción de terremoto en Chile

Tras sacar algunas cartas, la reacción inicial del tarotista sorprendió a los presentes. “Uff”, respondió al ver lo que venía.

La respuesta generó la preocupación de Salfate, quien comentó: “Uuuh, pero espérate, yo no pensé que iba a salir… qué terrible maestro. No, perdón, paren las prensas”.

Posteriormente, Álvaro Berríos profundizó en su lectura y señaló: “Yo no sé si va a ser entre junio y julio, pero sí antes de octubre yo creo que tenemos un movimiento fuerte, pero fuerte (…) aparece La Torre y además un 10 de espadas, una carta complicada que muestra dificultades”.

Además, el llamado Sultán de México entregó detalles sobre la zona donde, según su interpretación, podría ocurrir el evento. “No sé específicamente, pero sí lo vería entre Coquimbo y Antofagasta. ¿Por qué? Porque aparece un paje de bastos y muestra desierto”, explicó.

Respecto a la magnitud que podría alcanzar el movimiento telúrico, el vidente indicó que, según su lectura, estaría “entre ocho y nueve”.

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