«No por ser trabajadora sexual no puedo tener convicción política»: El relato de joven que pasó de dirigente estudiantil a estrella de contenido hot

Fernanda Mora alcanzó notoriedad pública en 2020, cuando integró la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). En ese periodo ejerció como vocera de la organización en la Región de La Araucanía y participó activamente en distintas manifestaciones estudiantiles.

Sin embargo, hoy, a 6 años de aquello, y conocida como Fernanda Honorato, se dedica a crear contenido para adultos en plataformas como Arsmate y OnlyFans.

El pasado político de Fernanda Honorato

En conversación con La Cuarta, Fernanda Mora recordó su participación política ante el estallido social: «Fue fuerte el trabajo que dimos con comunidades estudiantiles y también con la comunidad en general, con trabajadores y trabajadoras. Nos organizamos también con estudiantes en varias tomas de terreno, ayudando con desayunos comunitarios, etc».

«Yo entregué muchos años a la lucha social. Me expuse muchos años públicamente, políticamente, físicamente», agregó.

Respecto a su vínculo con la política, Fernanda Honorato señaló al medio citado: «Para mí la política me salvó en momentos en los que no tenía nada. Desde chica sufría una depresión grande, vivía solo con mi hermana, intentaba buscármelas como fuera para poder tener comida y vivir, como muchos estudiantes en Chile».

«Entonces siempre voy a ver con mucho amor todo ese proceso. Solo que, por cosas de la vida, me vine a Santiago y empecé a hacer OnlyFans y Arsmate para poder financiar mis cosas«, aseguró la joven.

Su incursión en el contenido para adultos

Respecto a sus inicios en el contenido para adultos, comentó: «Cuando me salí de la exposición y de la carrera empecé a hacer creación de contenido y me empezó a ir súper bien«.

Por otro lado, Fernanda Mora se refirió a la opinión de su familia al respecto: «Mi familia siempre me ha apoyado en mis ideas. Desde pequeña he sido súper rebelde, he cortado la estructura siempre. Soy una persona que sale mucho de las estructuras sociales, de lo que la gente dice que tiene que ser. También soy muy artista. Para mí todo lo que hago en este momento con el porno es arte«.

Por último, señaló que sus compañeros políticos se lo han tomado bien, y que no ha recibido críticas: «No porque yo sea trabajadora sexual, porque para mí hacer porno es trabajo sexual también, no puedo tener una convicción política. No por ser trabajadora sexual no puedo ser de izquierda. No porque sea trabajadora sexual no puedo exigir derechos para mi vida», cerró.

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