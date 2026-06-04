Gonzalo Feito se sincera y le cierra la puerta a Sin Filtros tras la polémica: «Me corriste mucho el cerco, te lo dije varias veces»

Gonzalo Feito rompió el silencio y habló sobre su salida del programa «Sin Filtros«, asimismo, se refirió a los audios filtrados de Sebastián ‘Cuchillo’ Eyzaguirre.

El periodista abordó el conflicto que tiene con su compañero de «Caiga quien caiga» y señaló que se descarta la idea de volver al programa de política conducido por su excompañero.

«Le quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Sin Filtros. Yo no vuelvo a Sin Filtros, muchachos. Se dio por terminada la negociación«, señaló el periodista.

Asimismo, enfatizó que «no había ninguna posibilidad de llegar a acuerdo y la verdad es que fueron pasando cosas que a uno no le gusta que pasen«, señaló The Clinic.

Además, Gonzalo Feito, comentó que mientras se trataba de llegar a un acuerdo, las diferencias iban escalando cada vez más. «Hay veces que uno tiene que decir: muchachos, hasta aquí llegamos. Me corriste mucho el cerco, te lo dije varias veces«, expresó.

Comunicado de «Sin Filtros»por la salida de Gonzalo Feito

Sin embargo, a través de sus redes sociales el programa de política lanzó un comunicado respecto a lo sucedido. «No es efectivo que Mediapro Max SpA haya comunicado el término de la relación contractual existente con el señor Gonzalo Feito«.

«Por el contrario, se dejó constancia de la continuidad de dicha relación y de que se le esperaba para cumplir con su rol de animador. Agradecemos su aporte al desarrollo de Sin Filtros y reafirmamos nuestro compromiso con la continuidad y calidad que lo han convertido en el programa», señalaron.

Además, destacaron «Entendemos que puedan existir diferencias o conflictos entre personas, pero eso es distinto a utilizar esa situación para dañar públicamente a Sin Filtros (…) Nuestro foco no está en alimentar una disputa personal. Nuestro foco está en proteger el programa, su equipo, su audiencia y su historia».

No obstante, los comentarios no se dejaron esperar. «Asuman que acaban de enterrar a Sin Filtros. Perderán la audiencia» o «Cuando vuelva Gonzalo Feito nos avisan para volver a ver el programa», fueron algunos de los comentarios.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google