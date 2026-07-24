Presionaron a influencer en pleno programa y terminó revelando el nombre del cantante con el que fue infiel: «Me engañó muchas veces y…»

Karen Frías fue una de las invitadas al programa de YouTube Once Stream, donde compartió una íntima confesión sobre la relación que marcó gran parte de su vida. En medio de la conversación, la influencer recordó a su expareja y terminó revelando el nombre del cantante con el que le fue infiel.

Todo comenzó cuando le preguntaron cuál había sido su peor decisión amorosa. Sin rodeos, Karen respondió: «Mi peor decisión amorosa fue perder 17 años de mi vida con una persona que no valía la pena».

Luego explicó que durante esa relación tuvieron tres hijos y atravesaron múltiples episodios de infidelidad.

«Sí, me engañó muchas veces y después lo engañé yo… y lo engañé con un cantante», confesó.

La inesperada revelación sobre Bayron Fire

Tras esa declaración, los conductores comenzaron a preguntarle por la identidad del artista. En un principio, Karen evitó responder y solo adelantó que se trataba de un cantante que «está en tendencia siempre».

Sin embargo, la insistencia terminó por convencerla de revelar el nombre.

Finalmente, el panel dio a conocer que el cantante era Bayron Fire. Karen Frías lo confirmó y puso fin a las especulaciones sobre una historia que muchos de sus seguidores desconocían.

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