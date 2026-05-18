Concurso “Corazón Callejero” vuelve a La Gran Noche de la Corazón con premio millonario y un cupo en el Movistar Arena: Revisa cómo postular

¡Paren todo! Regresa “Corazón Callejero”, el tradicional concurso que busca reconocer a los artistas que día a día llenan de música las calles del país. La iniciativa será parte de La Gran Noche de la Corazón – 15 años y este 2026 contará además con el apoyo de Abastible.

La convocatoria está dirigida a cantantes y músicos callejeros de todo Chile. Podrán participar artistas que se presenten en el Metro, micros o transporte público, además de músicos que actúen en Plazas, ferias, paseos peatonales y distintos espacios públicos.

El concurso está abierto para solistas, dúos y agrupaciones callejeras que demuestren su talento directamente en la calle.

Es importante destacar que “Corazón Callejero” no está enfocado en artistas con grandes producciones musicales, equipos profesionales o carreras ya desarrolladas dentro de la industria. Además, no se considerarán demos ni videoclips.

¿Cómo participar en “Corazón Callejero”?

Las postulaciones estarán disponibles desde el lunes 18 de mayo a través del formulario que se encuentra anclado en esta nota.

Para participar, los interesados deberán enviar un video donde aparezcan tocando o cantando en la calle.

El proceso se extenderá hasta el 5 de junio, fecha en que se darán a conocer los primeros seleccionados.

¿Qué ganará el vencedor de “Corazón Callejero”?

El ganador o ganadora tendrá la oportunidad de presentarse en el escenario del Movistar Arena durante La Gran Noche de la Corazón 2026. Además, recibirá un premio de $1.000.000.

La gran final se realizará en vivo el próximo 12 de junio desde el Patio ADN, ubicado en Eliodoro Yáñez, durante el programa “La Mañana de la Corazón”. En esa instancia, el público podrá elegir al triunfador mediante votación popular a través de llamados telefónicos y WhatsApp.

A continuación el formulario:

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