Con pie de cueca de Sita Evelyn incluido: anuncian el esperado retorno de la Cumbre Guachaca

Después de varios años alejada de la escena pública, la tradicional Cumbre Guachaca comenzó oficialmente su camino de regreso. La emblemática celebración popular, creada por Dióscoro Rojas y el colectivo Los Guachacas en 1997, volverá a reunir a sus seguidores con una serie de actividades que buscarán rescatar el espíritu festivo y ciudadano que la convirtió en una de las expresiones culturales más reconocidas del país.

El anuncio se realizó este martes en la nueva sucursal del histórico restaurante El Hoyo, ubicada en Barrio Italia, comuna de Providencia. Hasta el lugar llegaron diversas figuras vinculadas al movimiento guachaca para dar el puntapié inicial a esta nueva etapa… incluyendo a nuestra querida Sita Evelyn.

Durante la actividad se presentaron las principales novedades que marcarán el regreso de la Cumbre Guachaca. Instancia que durante años congregó a miles de personas y que se transformó en uno de los panoramas más esperados por quienes se identifican con los valores de la cultura popular chilena.

Sita Evelyn y su pie de cueca en el regreso de la Cumbre Guachaca

Precisamente, una de las figuras que ha ostentado esa corona es nuestra locutora. Sita Evelyn fue elegida Reina Guachaca en 2017 gracias al respaldo de sus fanáticos y auditores de Radio Corazón, imponiéndose a postulantes como Begoña Basauri, Eva Gómez y Vanessa Borghi.

Además, junto a los demás invitados se mandó un gran pie de cueca que ya está dando que hablar.

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