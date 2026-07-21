Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para «Una Aventura World Tour»

Ozuna confirmó su esperado regreso a Chile. El cantante puertorriqueño se presentará el próximo 24 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena, donde traerá su nueva gira «Una Aventura World Tour», un espectáculo que combinará sus más recientes lanzamientos con los grandes éxitos que lo convirtieron en una de las figuras más importantes de la música urbana.

El artista atraviesa una nueva etapa creativa que él mismo ha denominado «Ozuna Prime», marcada por un regreso a los sonidos que impulsaron su carrera. Esa propuesta queda reflejada en canciones como «Una Aventura». Que recupera el reggaetón melódico y romántico que lo llevó a conquistar los rankings internacionales, además de «Mi Yo De Antes», uno de sus lanzamientos más recientes.

Preventa y venta de entradas para Ozuna en Chile

Las entradas para el concierto estarán disponibles a través de PuntoTicket.

La preventa exclusiva para clientes Banco de Chile comenzará el miércoles 22 de julio a las 12:00 horas, mientras que la venta general se iniciará el viernes 24 de julio a las 12:00 horas, o una vez finalizada la preventa.

Un recorrido por todos sus grandes éxitos

Durante el show, Ozuna repasará parte importante de su carrera con canciones que marcaron la música urbana a nivel mundial. El repertorio incluirá éxitos como «La Ocasión», además de temas pertenecientes a álbumes como Odisea, Aura, ENOC y Cosmo. Junto a colaboraciones que se transformaron en verdaderos himnos del género, entre ellas «Taki Taki», «Criminal», «China» y «Te Boté (Remix)».

Con millones de reproducciones, múltiples premios internacionales y una carrera consolidada en la escena latina, el puertorriqueño volverá a Chile con una producción de gran nivel. Prometiendo una noche que reunirá tanto sus clásicos como las canciones que marcan esta nueva etapa.

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