Ex Gran Hermano sorprendió a las redes tras anunciar su embarazo: «Nuestro amor se desbordó y ahora somos tres»

Una noticia sorprendió a las redes durante las últimas horas. Se trata del embarazo de una reconocida chica reality, que participó de Gran Hermano y El Internado.
Nos referimos a Karina Jerez, conocida en las redes sociales como Kari Belén, quien compartió tiernas postales junto a su pareja Cristián Rodríguez.
Ex Gran Hermano sorprendió a las redes tras anunciar su embarazo
Con una publicación en su perfil de Instagram, Kari Belén mostró su pancita, y escribió: «Nuestro amor se desbordó y ahora somos tres. Nuestro mejor capítulo comienza ahora. Dios realmente quería darnos un gran regalo! Estamos empezando a imaginarte y no podemos esperar para abrazarte».
«Te esperamos con todo el amor del mundo. Mami&Papi«, cerraron en aquel oportunidad.
Después, en diálogo con Las Últimas Noticias, Kari Belén aseguró: «Ya tengo cuatro meses y medio de embarazo. Lo estábamos buscando. Yo tomo pastillas hace más de 17 años por un tema de salud, dejé las pastillas y nunca me imaginé que me iba a demorar tan poco. Me demoré cinco meses en quedar embarazada».
«Yo soy deportista y pensé que no iba a pasar nada, pero no me podía mover. Los olores también me complicaron, pero lo logramos (…) Caminamos a más no poder, aunque obviamente uno se tiene que resguardar», señaló respecto a su viaje en medio del embarazo.
Kari Belén cerró: «Contra viento y marea lo logramos. Kian (su pareja) tuvo paciencia. El viaje fue agotador y no sé si lo volvería a hacer. Fue largo, pero sentía que si no lo hacíamos ahora, no lo íbamos a hacer nunca más, era nuestro último viaje como pareja, porque ahora serán como padres«.
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