«Sus actitudes no condicen con la situación que está pasando…»: La tajante opinión de Pamela Díaz sobre Fran Maira

Luis Zapata, padre de Mayerson, el joven que sufrió el accidente que protagonizó Fran Maira apareció en televisón, con una polémica denuncia. Según él, Fran Maira y su familia los abandonaron, y no le han entregado ningún apoyo económico.

Tras esto, Fran Maira lo desmintió, aseguró que sí han estado presentes, y que las negociaciones por la indemnización se frenaron porque estaban exigiendo 500 millones de pesos.

La tajante opinión de Pamela Díaz sobre Fran Maira

Ahora, quien entregó su opinión este miércoles fue Pamela Díaz, que opinó tajantemente sobre el manejo comunicacional que ha tenido Fran Maira tras las declaraciones de Luis Zapata. Por ejemplo, se refirió a su regreso a Fiebre de Baile.

De partida, comentó: «Primero yo creo que ya no debería haber vuelto al baile. Yo sé que tiene que trabajar, tiene que sacarse la cresta. Es verdad que la Fran no tiene un departamento, no es millonaria y eso es verdad, se saca la cresta trabajando desde muy chica. Pero creo que hay cosas que hay que entender, sobre todo ella, que es una artista«.

«Hace mucho tiempo vengo viendo su Instagram que no es acorde a la situación que está pasando ella y eso es un tema que es súper personal», explicó Pamela Díaz.

La conductora fue más allá, y aseguró que en redes sociales se le ve pasándola bien, y desconectada de este accidente. También, hizo un llamado a su padre, quien también es su mánager, para que la aconseje a no exponerse tanto a las redes.

«Ella misma ensució una situación que, por ejemplo, esa foto, ella sabe que si la ve hoy día y todo lo que estamos hablando no es porque no la queramos a la Fran y porque hoy queremos joderla, es porque sus actitudes no condicen con la situación que está pasando sobre todo«, cerró Pamela Díaz.

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