«Me podrían haber avisado antes…»: Reconocida periodista de CHV se topó en vivo con su pareja y pasó algo que nadie se esperaba

Un particular momento protagonizó recientemente Daniela Muñoz, notera de «Contigo en la Mañana«, durante un despacho en vivo para Chilevisión.

La periodista coincidió en plena fiscalización con su pareja, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, con quien mantiene una relación desde hace varios meses.

La pareja hizo pública su relación en septiembre del año pasado y desde entonces ha compartido diversas publicaciones en redes sociales.

Reconocida periodista de CHV se topó en vivo con su pareja y pasó algo que nadie se esperaba

Durante la jornada del viernes, ambos coincidieron en una fiscalización realizada en la comuna de Independencia. Tras conversar sobre el operativo, la conversación tomó un giro más personal cuando la periodista aprovechó de bromear sobre un posible matrimonio.

«Oiga, alcalde, perdone que lo interrumpa, pero Pablo está parado casi para casarnos«, comentó Daniela Muñoz en plena transmisión.

Ante eso, Agustín Iglesias respondió con humor: «La iglesia está ahí, nomás. Puedo llamar y que la abran al tiro. He visto que lo has dicho hartas veces en pantalla».

La conversación continuó entre risas, momento en que la reportera le pidió que no se pusiera nervioso. «No, no estoy nervioso, y cuando me case alguna vez, feliz de casarme acá en Independencia«, respondió el jefe comunal.

Incluso, el alcalde sorprendió: «No sé, no hay apuro… Me podrían haber avisado antes lo del matrimonio, pude haber traído el anillo que está en la casa escondido«, comentó.

El inicio de su relación

Según contó Agustín Iglesias, todo comenzó durante un operativo municipal relacionado con una falsa granada en la comuna: «Yo llevaba como alcalde tres meses más o menos y vi a la Dani. Le comenté a mi equipo de prensa al tiro que me había gustado», relató.

Además, aclaró que fue Daniela Muñoz quien dio el primer paso en redes sociales: «No la agregué yo, me agregó ella. Entonces dije: ‘ah, supongo que hay interés’. Ella me agregó, pero yo mandé el primer mensaje», reveló.

Por su parte, Daniela Muñoz recordó entre risas el primer contacto que recibió del alcalde.

«Imagínate ver un mensaje de un alcalde y que te diga ‘cuándo se invitan a las autoridades a los cumpleaños’. Yo casi me voy para atrás», comentó la periodista.

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