«Estoy completamente soltero y aún con el corazón dañado»: La impactante confesión de chico reality tras inesperado quiebre

Hace algunos días se confirmaron a las parejas que participarán del nuevo reality de Mega, «Volverías con tu Ex? 2«. Entre ellos, sorprendió Rai Cerda, quien participará con Sofía Latorre, y no con su más reciente pareja, Faloon Larraguibel.

Tras dos años de relación, se confirmó el fin de la relación entre los chicos reality, hace solo algunas semanas. Ahora, Raimundo Cerda entregó más detalles al respecto, y entregó más información sobre su situación actual.

La impactante confesión de popular chico reality tras inesperado quiebre

En conversación con Fotech, Rai Cerda comentó su ingreso al nuevo reality tras el quiebre: «Justo me llegó esta oportunidad, porque se supo que yo había terminado con ella. Y fue duro porque tuve que dejar muchas cosas de lado».

«Entre esas, la conversación con Faloon. Porque, claramente al entrar acá, era como darle un término definitivo a la relación. Entonces, fueron decisiones terribles en todo minuto. El entrar acá, hacer mi tesis, mi trabajo por fuera… Fue una seguidilla de decisiones que me tuvieron la mente trabajando al cien por ciento», agregó el influencer.

Por otro lado, afirmó que desde su entorno le decían que estaban en etapas diferentes, pero que a él no le importó: «siempre estuve fiel a lo que yo sentía por Faloon».

«Eso, hasta que empezó a haber problemas de comunicación. Era como un tira y afloja constante que de a poco fue desgastando la relación», comentó.

Por último, Rai Cerda aseguró que no hubo ninguna polémica en su quiebre: «Pero no puedo decir nada malo. La relación en sí fue súper bonita, nunca hubo ningún involucrado, ninguna duda, aún con el corazón dañado, así que nunca fue por ese lado. Fueron por temas de egos, a veces, y de no saber llevar una comunicación en pareja».

Su relación con con Sofía Latorre

Mirando hacia el futuro, Rai Cerda habló sobre su relación con Sofía Latorre, su pareja en el reality: «Es una muy buena partner; ella me aguanta harto, incluso, cuando estoy un poco más pensativo, antes de hacer las cosas».

«Es que al final somos pareja en el reality, tenemos que trabajar juntos y, bueno, si ella logra con su simpatía desviarme un poco ese freno de mano que tengo hoy día en mi corazón, ahí hay que ver qué pasa. Se podría decir que estoy sanando un poco acá adentro», señaló sobre un posible remember.

«Pero estoy completamente soltero y aún con el corazón dañado, con una espina en el corazón», aseguró Rai Cerda.

Eso sí, explicó que no quiere dañar a su expareja: «Ahora, si llega a pasar algo, no quiero saltar a la deriva porque respeté mucho a Faloon durante la relación y tampoco quiero terminar siendo una persona penca con ella. No quiero dañarla, porque nunca nos hicimos daño», cerró.

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