«No aparece ninguno, podrían decir que es mentira…»: Aseguran que querida pareja del espectáculo puso fin a su relación tras 5 años

Una de las parejas más mediáticas en nuestro país estaría pasando por un complejo momento. Según usuarios en redes sociales, Lucila Vit y Rafa Olarra se habrían separado, luego de 5 años de relación.

Todo esto se acrecentó luego de la aparición de la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, quien se puso en contacto con el exfutbolista.

Aseguran que querida pareja del espectáculo puso fin a su relación

A través de redes sociales, Rafa Olarra celebró su cumpleaños con una serie de fotografías, y la sorpresa fue que en ninguna figura la deportista argentina. Rápidamente sus seguidores comenzaron a especular, sobre el eventual quiebre entre ambos.

Lucila Vit simplemente comentó la publicación con un: «Muy feliz cumpleee«, lo que también llamó la atención.

Por su parte, el portal Infama, reconocido por tener adelantos sobre el espectáculo nacional, aseguró en sus historias de Instagram que estaban separados.

Incluso, Cecilia Gutiérrez aprovechó su espacio en «Hay Que Decirlo«, de Canal 13, para hablar al respecto. Según ella, las dudas empezaron en el día de la madre, hace algunas semanas. Esto, porque el exfutbolista no saludó a Lucila Vit en redes sociales, pero sí a su propia madre.

Cecilia Gutiérrez fue más allá, aunque sin confirmar nada: «Rafa siempre contesta, pero le escribí el lunes, el equipo fue a buscarlo el lunes y el martes, no aparece ninguno. Si no tienen nada que decir, es raro. Podrían decir que es mentira…».

A pesar de que ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, no se les ha visto juntos en redes sociales desde abril, cuando celebraron el cumpleaños de su hija pequeña.

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