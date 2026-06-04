«Estaba muy molesto…»: Esta sería la dura medida que tomará Arturo Vidal contra Camilo Huerta tras polémica

En el «Hay Que Decirlo«, Cecilia Gutiérrez reveló la reacción de Arturo Vidal, tras las polémicas declaraciones de Camilo Huerta. Recordemos que el chico reality, aseguró que el futbolista le paga una pensión de 90 millones de pesos a Marité Matus, su expareja.

Según la periodista de farándula, Arturo Vidal no se lo habría tomado nada bien, y habría decidido interponer una querella en su contra.

Esta sería la dura medida que tomará Arturo Vidal contra Camilo Huerta

Ante todas las polémicas de Camilo Huerta, Cecilia Gutiérrez aseguró en el programa de Canal 13 que Arturo Vidal: «Venía medio tostado, pero luego de que Camilo hablara de los hijos, la gota que rebalsó el vaso fue que hablara de los 90 millones de la pensión de alimentos».

«A Arturo le molestó mucho que, en el fondo, Camilo hablara sobre él. Estaba muy molesto e instruyó a sus abogados para querellarse contra él», señaló la periodista de espectáculos.

Incluso, Pamela Díaz fue más allá, y ante la filtración de Camilo Huerta, aseguró que a Marité Matus no le gusta que se hable públicamente de su dinero, mientras mantenía aquella relación con Arturo Vidal.

En ese sentido, la conductora del «Hay Que Decirlo» señaló: «Cuando me juntaba con Marité, ella contaba muchas cosas de lo que pasaba en la relación con Arturo y nunca le gustaba que se hablara de plata porque tenía miedo de que la secuestraran«.

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