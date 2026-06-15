«Es la peor persona, es narcisista, cafiche, todo lo malo de un hombre es él… Le gustan los hombres, pero el problema es que engatusa a las mujeres para sacarles dinero»

Nuevamente se encendió la polémica entre Frank Low, hijo del recorado actor Francisco López, y Gatita Veve, reconocida actriz nacional del cine para adultos.

Recordemos que ambos fueron pareja, y hace un tiempo, Gatita Veve expuso los supuestos malos tratos por parte de su expareja. Ahora, salió él, a desmentirla, y asegurar no sólo que nunca la agredió, sino que también sufrió abuso psicológico de parte de ella.

La problemática entre ambos

Con un video en sus redes, Frank Low comentó: «Llevo tres años sufriendo violencia, extorsión y acoso por parte de Valentina Flores Valencia, conocida como Gatita Veve, y ya me cansé».

Luego comenzó con su discurso en el que supuestamente desmintió a la influencer. Por su parte, Gatita Veve comentó en sus redes:

«Subió todos estos videos arregladitos, pensaditos, calculaditos. Hasta yo creo que tenía un speech por detrás, porque así son los narcisistas. Yo les voy a mostrar todo con pruebas, todo, absolutamente todo, no me interesa. El que me quiere creer que me crea, el que no también está perfecto».

Después, procedió a compartir registros en los que se veía físicamente agredida, lo que atribuyó a su expareja.

Michelson sobre Frank Low

Luego, compartió un video de hace algún tiempo, en el que Ignacia Michelson comentó sobre Frank Low, luego de que le hicieran la siguiente pregunta: «Oye, preciosa, ¿quién es el ex de tu hermana del que tanto están hablando en redes sociales?».

Michelson al respectó fue tajante: «Me cae muy mal. Todo lo que dicen de él es cierto. Es la peor persona, es narcisista, cafiche… todo lo malo de un hombre es él, y lo peor de todo es que es verdad«.

«Le gustan los hombres, no tiene nada de malo eso, pero el problema es que engatusa a las mujeres para sacarles dinero y, en verdad, él tiene otra orientación sexual. Conozco varios y varias que son así también», agregó la influencer.

En esa misma línea, lanzó: «Creo que es un resentido de la vida. Nunca se comió al mejor amigo de mi hermana, pero sí intentó joteárselo, y eso lo encuentro súper feo porque hay códigos, algo que a mucha gente le falta».

«Así que ese hombre es nefasto. Acá les voy a dejar una foto de él para que no caigan en sus redes sociales», cerró Michelson.

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