«Esta misma gente que lo peló y habló barbaridades de él…»: Paty Maldonado criticó a rostros de TV tras muerte de Andrés Caniulef

Paty Maldonado, fiel a su estilo, se tomó un minuto para hacer una controversial reflexión en «Tal Cual«, de TV+. La panelista del programa criticó duramente a las celebridades que despidieron a Andrés Caniulef, usando palabras como cinismo y acusando doble estándar.

Cabe recordar que Andrés Caniulef falleció el viernes pasado, a sus 48 años de edad, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio. Tras su deceso, múltiples figuras del espectáculo le han dedicado emotivas palabras al periodista.

Paty Maldonado criticó a rostros de TV tras muerte de Andrés Caniulef

Mientras en «Tal Cual» repasaban la despedida a Andrés Caniulef, Paty Maldonado decidió entregar su opinión al respecto: «Ustedes me van a permitir un minutito en el cual quiero hacer un comentario, bajo mi responsabilidad, y no involucro al canal«, comentó de entrada.

«Yo siempre lamento la muerte de la gente joven, pero yo me quiero referir al doble estándar del chileno, a la hipocresía. Los grandes conflictos que yo he tenido en mi vida han sido por ser directa. A la gente le gusta mucho en Chile que tú le mientas. Yo lo veo a diario», agregó.

En esa misma línea, Paty Maldonado relató: «El chileno tiene esa particularidad: pensar una cosa y decir otra. El cinismo que se ha provocado por la muerte de este chiquillo es lamentable; a mí me dio asco. Lo humillaron; yo me recuerdo que, cuando se declaró gay, algunos del mismo bando le gritaban cosas horribles«.

«Esta misma gente que lo peló y habló barbaridades de él… ¿Por qué no le dieron trabajo o lo llamaron cuando estaba mal? No, (dicen) ‘yo trabajé con él, me emociono al hablar de él’. No se puede ser tan doble estándar, hay que ser consecuente», criticó la opinóloga.

Pero no quedó ahí, ya que Paty Maldonado insistió con su punto: «A ese nivel llega el cinismo en nuestro país. El chileno tiene esa particularidad de no decir lo que piensa, de decir otra cosa; después que lo humillaste y lo arrastraste por el suelo, porque a ese niño lo arrastraban por el suelo, hoy día no… hablan de legado«.

«Ojalá descanse en paz y ojalá que todos los que hoy salieron para la foto piensen que hay un momento en que uno le entrega la jeta a Cristo, y cuando uno le entrega la jeta a Cristo es el momento en que dice ‘ándate, qué hice en mi vida’», disparó.

Para cerrar, Paty Maldonado hizo la última crítica a sus colegas de la TV: «Es lamentable, pero el chileno es así: cínico, envidioso, mentiroso… no estoy diciendo la mayoría, pero una gran cantidad de gente es así. Y en este ambiente artístico, se da con mayor facilidad«.

