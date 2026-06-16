Acusó millonaria exigencia: Fran Maira desmintió al padre de la víctima del grave accidente y entregó sus explicaciones

Durante este lunes, desde Zona de Estrellas se comunicaron con Luis Zapata, padre de Mayerson, víctima del grave accidente de tránsito que protagonizó Fran Maira.

En aquella instancia comentó: «No nos han brindado ningún medio económico, ningún tipo de apoyo, a pesar de que en reiteradas ocasiones quisimos acercarnos. Hasta ahora, no nos han ofrecido ni una digna disculpa, que era lo mínimo que se podía esperar, una disculpa por lo que hizo Francisca Maira a nuestro hijo».

«Es desalmada, es muy inhumana, es una persona muy vacía como ser humano«, agregó.

Fran Maira desmintió los dichos del padre la víctima del grave accidente

Sin embargo, Fran Maira respondió rápidamente, a través de sus historias de Instagram, donde compartió una declaración pública.

De entrada, comentó: «Dichas afirmaciones no solo faltan a la verdad, sino que además buscan instalar en la opinión pública una sensación de abandono, falta de interés y despreocupación por parte de Francisca y su familia. Omitiendo antecedentes relevantes que permiten comprender de manera más completa lo ocurrido durante estos meses«.

«Desde el primer momento posterior al accidente, la familia de Francisca, a través de su padre, mantuvo contacto directo con don Luis Zapata, tanto de manera telefónica como presencial. Visitándolos en la clínica y actuando siempre con respeto y consideración frente a la delicada situación que estaban enfrentando», agregó el comunicado.

Y también, fue enfático en la preocupación de Fran Maira: «Durante este período existió una preocupación permanente por el estado de salud de Mayerson y una comunicación constante entre ambas partes».

La exigencia de la familia

En esa misma línea, se refirió al monto millonario que exigieron: «En ese contexto, se solicitó una reunión de carácter urgente donde se plantearon pretensiones indemnizatorias que superaban los $500 millones. Antecedentes que se encuentran debidamente respaldados y documentados. Pese a los esfuerzos realizados, no fue posible alcanzar un acuerdo entre las partes».

«Asimismo, desde ocurrido el accidente, Francisca ha sido objeto de reiteradas amenazas de muerte y mensajes de extrema violencia. Por recomendación expresa de sus abogados y del equipo médico que la ha acompañado durante este proceso, se le indicó no realizar visitas presenciales a la víctima. Resguardando tanto su seguridad personal como su estabilidad emocional», agregó el comunicado de Fran Maira.

Por último, aclararon: «Nuestra familia lamenta profundamente este accidente y, especialmente, las graves lesiones sufridas por Mayerson. Sin perjuicio de ello, reiteramos que existe una investigación en curso destinada a establecer la dinámica de los hechos y las eventuales responsabilidades».

Por ahora, desde la otra vereda no se han referido al respecto. Eso sí, las declaraciones de Fran Maira se viralizaron rápidamente, luego de la entrevista el día de ayer en Zona de Estrellas.

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