«Dijiste que odiabas a los gays y yo tengo un hermano gay (…) Si vo’ los odias es problema tuyo, pero es la última vez que lo dices delante de mí»

Una nueva polémica ocurrirá próximamente en el nuevo reality de Mega. El protagonista, nuevamente será Luis Mateucci, tras su tensa discusión con Rai Cerda.

Ahora, durante la noche de este lunes, el reality retomará la dinámica que quedó pendiente tras los acontecimientos del episodio emitido el domingo. Con esto, veremos una tensa discusión entre el chico reality y el abogado Claudio Rojas.

La advertencia de Mateucci a Claudio Rojas

En esta oportunidad, se verá la nominación de Luis Mateucci, quien dirigirá sus críticas hacia el abogado Claudio Rojas y le enviará un fuerte mensaje frente al resto de los participantes.

El argentino cuestionará a Rojas por presuntos comentarios homofóbicos que, según afirmó, habría realizado dentro del encierro.

“Vos acá adentro dijiste que odiabas a los gays y yo tengo un hermano gay. Si vos los odiás es problema tuyo, pero yo los amo y a mi hermano más que a nadie en este mundo. Es la última vez que lo decís delante de mí”, señalará Mateucci durante la actividad.

«Si te eres bien machito con una mina, a ver si te crees machito conmigo. Si aquí los títulos (de abogado) no te van a servir. Cuál es el problema de ser chico reality… Eres un pelotudo… eres un cagón«, agregó Mateucci.

Por su parte, el abogado se defendió: «¿Puedo solicitar de que cuando hable no empiece con el típico griterío? No voy a conversar con un sujeto así. No vale la pena. A diferencia tuya, no tengo odio, pena, ni soy envidioso. Concretamente el tema de la homosexualidad, te digo desde ya que no soy homofóbico. Te voy a pedir que no te metas en mi relación con la Huru, no la toques a ella».

Todo esto lo podremos ver en el capítulo de esta noche, donde Mateucci empezará el conflicto con el abogado, quien ya se ha envuelto en otras polémicas, por ejemplo, en la relación con su expareja Hurubachi Pardo.

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