Duro revés contra Ernesto Belloni: él se defendió

Una denuncia que involucra al humorista Ernesto Belloni salió a la luz en la más reciente edición de Plan Perfecto, programa de Chilevisión. En el espacio se abordó el caso de una propiedad de su propiedad que actualmente estaría siendo utilizada como un centro de rehabilitación para personas con adicciones.

De acuerdo con el reportaje, vecinos de un condominio ubicado en Lampa aseguran que el recinto operaría de forma irregular. También sostienen que su funcionamiento vulneraría el reglamento interno de copropiedad, ya que este prohíbe el subarriendo de viviendas con fines comerciales.

Uno de los residentes manifestó su preocupación por la situación y advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, implica el funcionamiento del lugar.

«Nos encontramos acá con un centro donde hay aproximadamente 20 o 30 personas. Entiendo que adentro han construido habitaciones donde están durmiendo en literas. Yo creo que es una bomba de tiempo», afirmó en conversación con Plan Perfecto.

Según relataron los vecinos, las dudas comenzaron cuando un hombre, que se presentó como nuevo arrendatario, consultó por la administración del condominio y por servicios como internet. En esa conversación habría comentado que en la parcela se instalaría un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicción.

La noticia inquietó a varios residentes, quienes aseguran que la convivencia ha cambiado desde entonces.

«Las personas ya no quieren salir al condominio porque se encuentran con desconocidos con la mirada perdida y no saben si están drogados. Yo he visto que se han saltado el portón de acceso», señalaron.

La explicación de Ernesto Belloni

El programa también contactó a Ernesto Belloni para conocer su versión. El comediante afirmó que antes de arrendar la propiedad intentó comunicarse con la administración del condominio para revisar el reglamento interno, pero asegura que nunca obtuvo respuesta.

«Este año me habían dicho que lo arrendara para eventos. Entonces llamé a la administradora para que me enviara el reglamento del condominio, para saber si podía hacer negocios y conocer las restricciones, pero nunca recibí una respuesta y di por hecho que se podía», explicó el humorista.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google