«Enterró a mi hija y nos enterró a todos»: Familia de Javiera Suárez criticó a Cristián Arriagada y expuso conflicto

Luego de que se hiciera pública la relación entre Kika Silva y el doctor Cristián Arriagada, las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. Sin embargo, no solo los usuarios comentaron el tema, ya que la familia de Javiera Suárez también se refirió a la situación.

Marilú Balbontín, madre de la fallecida periodista, compartió en sus redes sociales una imagen de un reloj acompañada de la frase: “Dios tarda, pero llega”. La publicación generó diversas reacciones entre sus seguidores.

Además, Marilú entregó detalles sobre la relación que mantiene actualmente con Arriagada y con su nieto, Pedro Milagros. Según reveló, solo puede verlo los días martes durante cuatro horas y media.

Por otro lado, también respondió a una usuaria que defendió al médico en los comentarios. “Qué terrible, la gente habla de él como si lo conocieran. Yo creo que él también tiene derecho a decidir qué es lo mejor para su hijo y por qué tomó la decisión de que su hijo no tenga contacto con su abuela”, escribió la internauta.

Ante esto, Marilú aseguró que su nieto no tiene contacto con la familia materna y lanzó una dura frase contra Cristián Arriagada: “Enterró a mi hija y nos enterró a todos”.

Medium reveló detalles sobre Cristián Arriagada

La médium Sonia Valenzuela, quien es cercana a la familia de Javiera Suárez, comentó que desde el día en que Javiera partió, Arriagada comenzó a evitar que el hijo que tuvo junto a la periodista estuviera con la familia materna.

Por otro lado, en un entrevista con el programa Sígueme, señaló que «No se trata de que él esté con una, dos o tres mujeres, se trata de un niño«.

Además agregó «Un niño no puede ver un pasar de mujeres por ahí con su padre, un niño no puede quedar al cuidado de una nana mientras el papá se va de vacaciones, siendo que está la familia materna«.

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