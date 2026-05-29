«¡Estudie, termínese un libro!»: Yerko Puchento destroza a reconocida política por dichos sobre el rol humano en la crisis climática

El comediante Yerko Puchento generó controversia tras lanzar unas duras críticas a la ministra de medio ambiente, Francisca Toledo. En medio de la polémica por sus declaraciones sobre el cambio climático.

Tras su primera entrevista televisiva, la ministra señaló sobre la postura del Gobierno frente a los cambios climáticos y el rol del ser humano frente a esta problemática.

En conversación con la periodista Mónica Rincón en CNN Prime, la comunicadora preguntó sobre si creía que el ser humano tendría responsabilidad por el cambio climático.

La ministra señaló que existe respaldo científico sobre este fenómeno «Los datos científicos efectivamente muestran que hay un cambio en las variables ambientales y es algo que todos podemos percibir (…) científicamente hay una situación y está respaldado».

Sin embargo, cuando se le preguntó por la responsabilidad humana, Toledo señaló que «Hay divergencia en este momento», frase que causó revuelo en los medios.

Yerko Puchento arremete contra la ministra

El humorista Daniel Alcaíno, comenzó diciendo «El mundo entero, todo Chile y la humanidad está preocupada del cambio climático, menos la ministra del Medio Ambiente«.

«La cagó, por Dios esta señora, hueón. La ministra del Medio Ambiente dijo que el cambio climático no lo provoca el hombre. Le faltó decir que la tierra es plana«, expresó.

Asimismo, señaló lo joven que es la autoridad y añadió: «¿De dónde saca los ministros Kast? Del Coliseo Romano pareciera». Pero no fue todo, porque a su fiel estilo le mandó un mensaje a la integrante del gabinete.

«Ministra, el ministerio suyo se llama Medio Ambiente no porque sea ‘oh, cacha el medio ambiente que hay acá’, no. El Medio Ambiente, ministra, es el entorno que sostiene la vida en la Tierra«, señaló.

Además, finalizó el mensaje con «Ministra, por si no ha escuchado, hay un orificio en la atmósfera conocido como la capa de Ozono. Así que por favor estudie, termínese un libro, por favor. Yo sé que el calentamiento global no ha llegado a La Moneda los días martes, pero eso no significa que no exista«.

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