Panelista de TV que fue acusado de maltrato animal rompe el silencio y esta fue su respuesta: «Pensaba que era parte de su enfermedad»

Durante los últimos días, Manuel Trejo quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video donde lo acusaban de presunto maltrato animal. El comunicador, conocido por sus apariciones en Fiebre de Baile y en TV+, recibió duras críticas en redes sociales.

En el registro se observa a vecinos intentando ingresar a la vivienda del influencer para encarar la situación y defender al perro.

A esto se sumaron imágenes de la mascota que generaron preocupación entre los usuarios, ya que el animal aparecía visiblemente deteriorado y con aparentes signos de desnutrición.

El periodista Pablo Candia también aseguró que el perro tendría quemaduras en sus patas, lo que aumentó aún más el impacto del caso.

Frente a la controversia, Manuel Trejo decidió romper el silencio y utilizar sus redes sociales para entregar su versión de los hechos y disculparse públicamente.

Manuel Trejo rompe el silencio tras «funa» por maltrato animal

“Me quiero hacer responsable y me hago cargo. Sé que no hubo un cuidado adecuado en la situación en que él estaba de desnutrición”, señaló.

El influencer explicó además que pensó que el estado físico de su mascota estaba relacionado con problemas de salud y no con falta de alimentación.

“Yo verdaderamente pensaba que era parte de su enfermedad, pero no era porque yo no le diera alimento… Siempre me hice cargo de que él tuviera sus alimentos al día, que tuviera su comida, que se le cambiara su agüita”, comentó.

Trejo también reconoció que no dimensionó la gravedad de lo ocurrido. “Nunca pensé que esta situación era tan grave y por eso también pido mil disculpas”, expresó.

Finalmente, se refirió a la reacción que tuvo la noche en que ocurrieron los hechos. “Esa noche tuve una exaltación de una manera no adecuada”, cerró.

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