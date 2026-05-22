«Los estoy esperando. No sé si se la van a poder»: Estrella mundial desafió a Pangal Andrade y Pedro Astorga y los invitó a competir a Europa

Pangal Andrade y Pedro Astorga fueron desafiados por la exfigura del AC Milan, Zlatan Ibrahimović. El exdelantero retó a ambos influencers a participar en una serie de pruebas que se realizarán en Polonia.

A través de sus redes sociales, Pangal Andrade compartió el momento en que recibió un video de Zlatan hablándole en español e invitándolo, junto a su primo Pedro Astorga, a sumarse a este nuevo desafío.

“¡Qué! ¡No, te morís! Mira lo que me llegó”, comentó el influencer mientras mostraba el registro enviado por el exfutbolista sueco.

En el video, Ibrahimović lanzó el reto directamente a los chilenos. “Pangal y Pedro, los estoy esperando. No sé si se la van a poder. Los espero el viernes”, señaló el exgoleador.

Ante la invitación, ambas figuras aceptaron el reto y se dirigieron a Varsovia, Polonia. A través de Instagram, Pangal comentó que ya se encuentran en el continente europeo.

Cabe señalar que, la competencia deportiva que invitó a Pangal y Pedro, viene de parte de una plataforma internacional de inversiones, explicó el medio Mega.

La reacción de Pangal Andrade y Pedro Astorga

Actualmente, según una publicación hecha por el servicio de inversiones explicaron que las figuras televisivas se enfrentarán a diversos desafíos que ponen a prueba sus capacidades.

Los desafíos están inspirados en el fútbol, para medir su concentración, reflejos y precisión para luego enfrentarse a Zlatan Ibrahimovic en el Gran Partido.

Por otro lado, en historia subidas en las redes sociales de los chilenos, se ven como están practicando para poder hacer frente a este nuevo desafío.

«Estamos en Varsovia, la capital de Polonia. No sé si vieron las noticias, pero se nos viene una experiencia que va a estar increíble«, expresó Astorga.

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