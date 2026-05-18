La escalofriante confesión de creador de contenido: reveló que termina «cargado» luego de grabar escenas paranormales

En un nuevo capítulo de “Vamo a Calmarno”, Rosinelli y Jaime Proox visitaron la casa del creador de contenido Claux.7. El influencer les mostró su hogar en Curacaví y conversó sobre su vida personal, además de compartir algunas anécdotas.

Durante la entrevista, Claux.7 reveló por qué decidió alejarse de la ciudad y explicó las razones de su salida de Canal 13.

Claudio Retamales, su nombre real, contó que quiso dejar Santiago debido al estrés que le generaba la capital. Actualmente vive en una parcela, donde asegura sentirse más tranquilo y conectado con la naturaleza.

En otro momento de la conversación, hablaron sobre el tipo de contenido que crea Claudio, enfocado en el misterio y el suspenso, mezclados con relatos históricos.

El influencer señaló que muchas veces termina “cargado” después de grabar. Incluso, confesó que le cuesta dormir tras visitar cementerios o lugares vinculados a fenómenos paranormales.

Sin embargo, Rosinelli, quien se declaró bastante miedoso, reconoció que dentro de la casa de Claux no sintió ninguna presencia extraña, según comentó en el reciente capítulo.

La razón de la salida de Claux.7 de Canal 13

Pero eso no fue todo, ya que mientras recorrían los distintos espacios de la casa, encontraron premios y regalos que Claudio ha recibido gracias a su carrera digital.

Entre ellos, destacó una caja que obtuvo durante un viaje a Cuba, instancia en la que también recordó las dificultades que enfrentó al estar varios días sin electricidad.

Además, el creador de contenido fue consultado por su salida de Canal 13. En la entrevista, Claux confesó que ese era su último día grabando para la estación.

Según explicó, tomó la decisión porque no quiere disminuir la calidad de sus videos haciendo más temporadas de las necesarias.

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