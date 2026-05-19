Tristeza en la música chilena tras fallecimiento de joven cantante de cumbia y rancheras: «Partida injusta y repentina»

La música chilena atraviesa un momento de tristeza tras conocerse la muerte de un querido cantante de cumbia y ranchera.

Se trata de Kevin Jeldres Acuña, artista oriundo de Machalí que era conocido públicamente como Kevin Stanley. El joven cantante formaba parte de la agrupación de cumbia y guaracha campesina “Kevin y sus Lumaquinos”.

Muere Kevin Jeldres, cantante de «Kevin y sus Lumaquinos»

La noticia fue dada a conocer por cercanos y rápidamente provocó reacciones en redes sociales. Uno de los mensajes más emotivos fue el del músico Fernando Sax, director de la banda, quien dedicó sentidas palabras a su compañero.

“Me toca despedir con muchísimo dolor a alguien que dejó una huella enorme en mi vida y en la de muchas personas”, escribió.

Además, destacó tanto su talento artístico como su calidad humana. “Kevin no solo fue un tremendo artista arriba de un escenario; también fue una gran persona, un compañero leal y un hermano de esos que la vida pone muy pocas veces en el camino”, expresó.

El músico también lamentó lo inesperado de su partida. “Todavía cuesta creer una partida tan injusta y tan repentina. Su ausencia deja un vacío enorme entre todos quienes tuvimos la suerte de conocerlo y compartir con él”, señaló.

En el mismo mensaje, Fernando Sax envió condolencias a la familia del cantante. “Toda mi fuerza y cariño para Nicole, para la pequeña Keyla y para toda su familia y cercanos en este momento tan doloroso”, agregó.

Finalmente, cerró su despedida con palabras dedicadas directamente al artista. “Y a ti, hermano… gracias por cada conversación, cada consejo, cada risa y cada momento vivido. Me quedo con todo eso guardado para siempre en el corazón. Descansa en paz, compadre. Esto no es un adiós, es solo un hasta pronto”.

Desde la Municipalidad de Machalí también lamentaron el fallecimiento del cantante y entregaron información sobre su despedida. Según comunicaron, el último adiós a Kevin Stanley se realizará en el Centro Cultural Germán Ruz Baeza, ubicado junto a la piscina municipal de la comuna.

“Con profundo dolor nos enteramos esta mañana del fallecimiento de Kevin Jeldres Acuña, quien fuera un destacadísimo artista machalino, vocalista y líder de la banda ‘Kevin y sus Lumaquinos’”, indicaron desde el municipio.

Además, detallaron que el artista enfrentó complicaciones de salud en los últimos días. “Lamentablemente durante sus últimos días tuvo que enfrentar problemas de salud que tristemente para todos terminaron con su deceso”, cerró el comunicado.

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