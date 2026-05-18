Felipe Parra saca carcajadas en redes sociales con imitación a Karol Lucero: el comunicador reaccionó y le escribió mensaje

Felipe Parra volvió a llamar la atención en redes sociales gracias a una nueva imitación que ya es comentada entre sus seguidores. Esta vez, el humorista se transformó en Karol Lucero y compartió el registro a través de su Instagram.

En el video, el comediante recreó un supuesto regreso del exchico Yingo a Mega. Desde el inicio de la parodia, lanza frases que hicieron reír a más de uno.

La imitación viral de Felipe Parra

“Hace años que no venía, hueón. Estoy súper emocionado”, comentó Parra interpretando a Karol Lucero.

Luego, simuló una conversación con trabajadores del canal. “Hola, hola, ¿se acuerdan de mí? Soy Karol Dance. ¿No se acuerdan? Yo era de acá. Nadie me recuerda, por la chu…”, dijo en la rutina.

Más adelante, unas promotoras lo invitaron a probar un producto y el imitador aprovechó de seguir con las bromas. “Me encantan las experiencias nuevas… y gratis”, lanzó.

Después remató con otra talla: “¿Cuál es el Instagram? El de ustedes”.

El registro no demoró en viralizarse y se llenó de comentarios y reacciones de usuarios que celebraron la imitación. Sin embargo, el mensaje que más llamó la atención fue uno del mismo Karol Lucero.

El ex Mega dejó en claro que se lo tomó con humor: «Saludos bro y a los que pasan», acompañado de un emoji de risa.

En la publicación también aparecieron múltiples mensajes de seguidores. “Todo funable, excelente imitación”; “Un crack pipe”; “Notable bro”; “Una mezcla entre Elon Musk y JC Rodríguez”; y “No puedes pasar un segundo sin funarte”, fueron parte de las reacciones que dejó el viral.

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