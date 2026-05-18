Rostro de TV repasa a Dj Méndez tras invitar a pelear a Américo: «show de dos gallitos de poca monta (…) da mucha vergüenza»

La polémica entre DJ Méndez y Américo sigue generando reacciones en el mundo del espectáculo. Esta vez fue Claudia Schmidt quien alzó la voz para cuestionar al cantante chileno, luego de que desafiara públicamente al cumbiero.

Todo ocurrió luego de la formalización de Américo tras los delitos de lesiones y daños en contexto de violencia intrafamiliar contra su expareja, Yamila Reyna. En ese contexto, el intérprete de «Lady» le envió un mensaje directo.

“Américo, escúchame bien lo que te voy a decir. Tenemos que arreglar cuentas, porque hiciste algo que no se debe hacer. Ya pasaste por un juez y lo que diga él es una cosa, pero sabes lo que hiciste, es otra”, señaló.

El artista incluso lo retó a enfrentarse físicamente. “Si no lo haces, vas a quedar mal ante todo Chile. Si puedes con una mujer, te las das de choro con una mujer, hazlo con un hombre, como yo. ¿Vamos?”, lanzó.

La reacción de Claudia Schmidt tras palabras de Dj Méndez

Las palabras del cantante rápidamente provocaron debate y no todos respaldaron su postura. Una de las críticas más fuertes vino de parte de Claudia Schmidt, quien no se guardó nada a través de redes sociales.

“Desafiar a otro chabón para ver quién es más macho no es de hombres”, comentó la comunicadora uruguaya.

Además, cuestionó que una situación ligada a violencia contra la mujer terminara convertida en espectáculo. “Y convertir una situación mediática que viven cientos de mujeres en un show de dos gallitos de poca monta da mucha vergüenza. ¿Me comprendes, Méndez?”, cerró a través de sus redes sociales.

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