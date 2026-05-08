¡Bebé a bordo! Querida actriz nacional anunció que está embarazada de su tercer hijo

A pocos días del Día de la Madre, la actriz Juanita Ringeling sorprendió a sus seguidores al revelar que está embarazada.

La intérprete utilizó su cuenta de Instagram para compartir la noticia con una serie de fotografías donde aparece mostrando su pancita. En las imágenes dejó ver la felicidad que atraviesa junto a su familia por esta nueva etapa.

Juanita Ringeling sorprende al anunciar que está embarazada

“Se acerca el Día de la Madre y este año lo celebramos con un nuevo integrante en camino. 23 semanas ya”, escribió en la publicación.

Más adelante, también dedicó unas palabras sobre lo que ha significado para ella la maternidad. “Abrazo a todas las madres en este viaje tan bello, lleno de ambivalencia, amor profundo, miedo, risas, soledad, magia animalesca y ¡tanto más!”, expresó.

Este será el tercer hijo de la actriz junto a Matías Assler. La pareja ya son padres de Aurelio, nacido en 2021, y de Loica, quien llegó al mundo en 2024.

Como era de esperarse, el anuncio generó múltiples reacciones entre seguidores y figuras del espectáculo. La periodista Melina Noto comentó: “No hay 2 sin 3! Felicidades hermosa”. Mientras que Javiera Contador respondió con emojis de corazones.

A eso se sumaron decenas de mensajes de cariño por parte de sus seguidores. “Qué linda noticia”, “Felicidades a toda la familia” y “Qué felicidad nuestra nueva guaguita”, fueron algunas de las palabras que recibió la actriz en su publicación.

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