Dj que tuvo affaire con Karol Lucero reveló que Jean Paul Pineda le ofreció atrevida propuesta hot: «Me parece brutal»

Seguramente te ha sonado el nombre de Ilaisa Henríquez, o como es popularmente conocida: «Dj Isi Glock».

La joven se hizo conocida luego de su escándalo con Karol Lucero, el que fue portada de varios medios y estuvo en la palestra del espectáculo nacional.

En ese contexto, es que reveló que hace un tiempo recibió una propuesta candente de otro personaje que no ha estado exento de polémica: Jean Paul Pineda.

Fue en el pódcast “Destapados” donde la creadora de contenido reveló detalles de la propuesta, además habló de su comienzo en las plataformas para adultos.

Dj Isi Glock rechazó “colaboración” con Jean Paul Pineda

Respecto a la plataforma Arsmate, señaló que «me han ofrecido colaboraciones».

Siguiendo por esa línea, le preguntaron por el ex jugador de Colo-Colo: «Me han ofrecido muchas cosas… ¿Es el de la Faloon? Sí, pero lo único que sé es que parece que está bajo las rejas, no sé, o algo vi por ahí”, respondió.

Luego, aclaró que no le interesa colaborar con él. La verdad no sé qué voy a hacer en la plataforma, yo creo que primero voy a ir progresivo, paso a paso», adelantó.

“O sea, si no quiero irme así (refiriéndose al hombre esposado) o con un cornete en la cabeza”, continuó.

Para cerrar, entregó su opinión luego de la candente invitación de Jean Paul Pineda. «Me parece brutal teniendo hijos y sabiendo también que, hello, vengo con el cacho de Karol Dance. Karol Dance, ex de Faloon, Faloon, hijos con él, entonces es mucho. Además, esto no es na’ todos con todos, parece árbol genealógico esta cuestión», concluyó.

También puedes leer en Radio Corazón: Querido comunicador confirma que será padre por primera vez junto a su pareja 11 años menor: «Fue todo muy rápido…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google