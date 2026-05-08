Adriana Barrientos volvió a encender la polémica tras lanzar duros comentarios contra Salvador Kochansky y Cecilia Gutiérrez. Todo comenzó luego de que la panelista asegurara que la pareja de la periodista le enviaba mensajes durante las noches en 2022.

Tras las declaraciones de Barrientos, Cecilia Gutiérrez y Salvador Kochansky publicaron un video para desmentir la supuesta infidelidad. En ese registro, Kochansky respondió directamente a las acusaciones.

«No entiendo por qué me quiere involucrar a mí con ella con algo que es falso. Haces daño, encuentro que esto es realmente bajo», expresó.

Luego agregó: «Yo sé que tú no lo entiendes porque sé que no tienes familia, no tienes vínculos reales, no tienes una vida fuera de la tele. No tienes amigos, no tienes relación con tu familia, no tienes hijos, y está bien, no te pido que lo entiendas, pero por lo menos respétalo».

Por su parte, Adriana Barrientos también respondió en el mismo video y explicó el origen del conflicto. «La raíz es lo que opinaste gratuitamente de mí, en el podcast. Cuando analizaste una a una a las panelista de farándula, cuando yo jamás te he faltado el respecto(…) la que comenzaste fuiste tú», afirmó La Leona.

La respuesta de Adriana Barrientos

Luego del video, Adriana Barrientos, lanzó una canción como respuesta junto a Diego Pánico. «Cecilia dices que te encanta el show, pero tuviste que poner un hombre para defenderte en este round», comenzaron cantando.

«Cecilia, no entendiste el concepto. Dices que sabes de farándula pero se te cayeron los argumentos. Sales con un hombre a difamarme, solo por el hecho de que tú nunca le gustaste. Eres una cobarde«, continuó la Leona.

«Y dile a ese hijo de su madre, gracias por este feliz día de la madre. La corona de los cuernos es lo que a ti te pusieron. Mejor quédate calladita, que así te ves más bonita«. Terminó cantando Adriana Barrientos.

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