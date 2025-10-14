Otakin rompe el silencio luego de que confirmaran cierre de local de comida en Concepción: «Juzguen ustedes…»

Hace algunas horas, el tiktoker Otakin estuvo en la palestra mediática luego de que se viralizara el cierre de un local de comida ubicado en Concepción.

En ese contexto, es que acusaban al anti-influencer como “responsable” de la inesperada clausura. Esto luego de una ácida reseña que el creador de contenido había posteado hace algunos meses.

Quien difundió la noticia fue Dafneth Mansilla, influencer penquista que dio a conocer la noticia a través de su tiktok.

«A mí no me gusta el chisme, ¿pero cacharon que cerró Burdog? La tienda de completos americanos que supuestamente eran muy caros y que no tenían baño y que el Otakin tumbó«, comenzó diciendo.

«Hizo una reseña y cagaron. Bueno, no sé si cagaron por eso, pero a mí en lo personal me gustaba caleta», continuó la creadora de contenido.

«Otakin es capaz de destruir negocios, así que cuidado», cerró la influencer.

Otakin alza la voz tras cierre de local de comida

Tras la polémica, el reconocido anti-influencer nuevamente utilizó sus redes sociales para compartir el registro, con el fin de que entiendan sus argumentos.

«La verdad, podríamos entrar en la polémica y agrandar esto. Juzgar cómo es que justo hoy tienen que llamar la atención. Pero hagamos algo más simple. Juzguen ustedes mismos», partió explicando.

Asimismo, detalló que su reacción no tiene que ver con la nacionalidad de los dueños del local de comida: «Si estamos en esas, les presento a ‘Noblot’s’, donde sí supieron aceptar la crítica y mejoraron sus productos», indicó.

«Las papas valen cualquier callampa», fue una de sus declaraciones al momento de realizar la crítica.

Además, se lanzó con todo en contra de un «perro caliente» que contenía diversos ingredientes: Alfalfa, ciboulette, salsa tártara, papas al hilo, porky y pepinillos.

